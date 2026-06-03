Deutschland kandidiert für einen der beiden frei werdenden Sitze für die "Gruppe Westeuropäischer und anderer Staaten". Gegenkandidaten sind Österreich und Portugal. Bundesaußenminister Wadephul zeigte sich zuversichtlich, dass Deutschland einen der nicht-ständigen Sitze im höchsten UNO-Gremium bekommt.
Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er sehe nach Gesprächen mit Vertretern anderer Staaten eine Grundsympathie für die Bundesrepublik.
Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er sehe nach Gesprächen mit Vertretern anderer Staaten eine Grundsympathie für die Bundesrepublik.
Deutschland war bisher sechs Mal im UNO-Sicherheitsrat vertreten, zuletzt 2019 und 2020.
Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.