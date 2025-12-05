Das Plenum des Deutschen Bundestages (Archivbild). (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Mit den Gesetzen soll etwa das Rentenniveau bis zum Jahr 2031 auf 48 Prozent des aktuellen Durchschnittseinkommens festgeschrieben werden. Vor allem junge Abgeordnete von CDU und CSU kritisieren das Vorhaben. Eine Mehrheit gilt deshalb als unsicher. Die Linkspartei hat angekündigt, sich bei der namentlichen Abstimmung enthalten zu wollen.

Bundeskanzler Merz will die absolute Mehrheit mit eigenen Stimmen der Koalition erzielen, die sogenannte Kanzlermehrheit. Es gebe insgesat 630 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Er würde sich ein Ergebnis zwischen 316 und 328 wünschen, sagte Merz.

