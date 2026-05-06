Angriff auf Ordensschwester in Jerusalem

Schnabel sagte im Deutschlandfunk, dass ein Mann eine Frau zusammenschlage, sei eine neue Eskalationsstufe. Angriffe auf Christen durch Radikale in Israel seien jedoch keine Neuheit. Regelmäßig würden er und andere Gläubige auf offener Straße angespuckt und angerempelt. Abt Nikodemus kritisierte an dieser Stelle die israelische Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu. Seit diese im Amt sei, habe die Gewalt gegen Minderheiten zugenommen. Die Regierung müsse sich entschieden dagegen positionieren - das bleibe unter Netanjahu aus. Der Abt forderte die Bundesregierung auf, das Problem im Dialog mit Israel klar anzusprechen.
Vergangene Woche hatte ein Mann in Jerusalem eine französische Ordensschwester attackiert. Sie hatte die deutsch-sprachige Dormitio-Abtei besucht. Die Frau wurde zu Boden gestoßen, getreten und bespuckt. Ein Überwachungsvideo zeigte, dass der Angreifer ein jüdisches Gebetsgewand trug. Die israelische Polizei teilte mit, einen 36-Jährigen verhaftet zu haben. Der Mann werde eines rassistischen Angriffs verdächtigt. Das israelische Außenministerium verurteilte die Attacke als "verabscheuungswürdig".
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.