Angriff auf Ordensschwester in Jerusalem
Abt Nikodemus: "Neue Dimension der Gewalt gegen Christen in Israel"

Nach dem Angriff auf eine Nonne in Jerusalem hat Abt Nikodemus Schnabel von der dortigen Dormitio-Abtei zunehmende Gewalt durch jüdische Extremisten in Israel verurteilt.

    Der Abt Nikodemus Claudius Schnabel mit Bart lächelnd im Porträt.
    Der Benediktiner Nikodemus Claudius Schnabel ist seit 2023 Abt in der Dormitio-Abtei in Jerusalem und damit Auslandsseelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Israel und Palästina. (picture alliance / KNA / Julia Steinbrecht)
    Schnabel sagte im Deutschlandfunk, dass ein Mann eine Frau zusammenschlage, sei eine neue Eskalationsstufe. Angriffe auf Christen durch Radikale in Israel seien jedoch keine Neuheit. Regelmäßig würden er und andere Gläubige auf offener Straße angespuckt und angerempelt. Abt Nikodemus kritisierte an dieser Stelle die israelische Regierung unter Ministerpräsident Netanjahu. Seit diese im Amt sei, habe die Gewalt gegen Minderheiten zugenommen. Die Regierung müsse sich entschieden dagegen positionieren - das bleibe unter Netanjahu aus. Der Abt forderte die Bundesregierung auf, das Problem im Dialog mit Israel klar anzusprechen.
    Vergangene Woche hatte ein Mann in Jerusalem eine französische Ordensschwester attackiert. Sie hatte die deutsch-sprachige Dormitio-Abtei besucht. Die Frau wurde zu Boden gestoßen, getreten und bespuckt. Ein Überwachungsvideo zeigte, dass der Angreifer ein jüdisches Gebetsgewand trug. Die israelische Polizei teilte mit, einen 36-Jährigen verhaftet zu haben. Der Mann werde eines rassistischen Angriffs verdächtigt. Das israelische Außenministerium verurteilte die Attacke als "verabscheuungswürdig".
    Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.