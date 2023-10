Das bestätigte das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage. So sei unter anderem die Summe von 243 Millionen Euro als Schadenersatz an die einst vorgesehenen Betreiber ausgezahlt worden. Außerdem wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Darin sollen Rechtsfragen zu möglichen Schadenersatzforderungen gegen den früheren Verkehrsminister Scheuer von der CSU geklärt werden. Außerdem soll das nie angewendete Gesetz zur Einführung der Pkw-Maut von 2015 offiziell aufgehoben werden. Geplant ist dies im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften , das der Bundestag an diesem Freitag beschließen soll. Darin ist unter anderem die Ausweitung der Lkw-Maut vorgesehen.