Ein Teil der israelischen Truppen hat sich wohl schon aus der Küstenregion von Gaza zurückgezogen. (AP / Abdel Kareem Hana)

Israelische Militärkorrespondenten veröffentlichten in Sozialen Medien Fotos und Videos von Panzerkolonnen, die sich auf dem Rückzug befinden sollen sowie von feiernden Soldaten. Vom Militär selbst gab es bisher keine Stellungnahme.

Ein Sprecher des Zivilschutzes der im Gazastreifen herrschenden Hamas sagte der Nachrichtenagentur AFP, israelische Truppen hätten sich aus mehreren Teilen der Stadt Gaza zurückgezogen. Die Waffenstillstands-Vereinbarung zwischen beiden Seiten sieht unter anderem vor, dass sich das israelische Militär hinter bestimmte Linien zurückzieht. Außerdem sollen israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas freigelassen werden und in Israel inhaftierte Palästinenser auf freien Fuß kommen.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.