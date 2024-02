Legendäre Hardrock-Band

Die Europa-Tournee von AC/DC wird auch in Deutschland Halt machen. (picture alliance / picture alliance / AP / Invision / Mark Allan)

Die australische Hardrock-Band AC/DC wird in diesem Sommer erstmals seit fast acht Jahren wieder auf Tour gehen. Die Band, die für Rockhymnen wie "Highway To Hell", "Back In Black" oder "Thunderstruck" berühmt ist, kündigten nun eine Europa-Tournee von Mai bis August 2024 an und bestätigten damit monatelange Spekulationen.

Neun AC/DC-Konzerte in Deutschland

Bandgründer Angus Young, der stets in Schuluniform auftritt, und Sänger Brian Johnson sind die letzten verbleibenden Mitglieder der AC/DC-Besetzung. Ihr Album "Back In Black" wurde 1980 aufgenommen und zu einem der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. Rhythmusgitarrist Stevie Young folgte 2014 auf den erkrankten und 2017 gestorbenen Bandgründer Malcolm Young. Neu in der Band ist Schlagzeuger Matt Laug, der im letzten Jahr beim "Power Trip"-Festival erstmals mit der Gruppe auftrat. Der ehemalige Jane's-Addiction-Bassist Chris Chaney ersetzt zudem Cliff Williams, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

Noch vor einigen Jahren hatte es danach ausgesehen, als würden sich AC/DC von der großen Bühne verabschieden. Grund dafür war vor allem, dass Sänger Brian Johnson die Band 2016 auf der "Rock Or Bust"-Tournee wegen Hörproblemen verlassen musste. Er wurde auf den letzten 22 Konzerten von Guns N' Roses-Frontmann Axl Rose vertreten. Doch mithilfe eines Spezialisten ließen sich die Probleme so weit beheben, dass Johnson zur Musik zurückkehren konnte.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.