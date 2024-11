Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe (Uli Deck/dpa)

Sie seien dringend verdächtig, der militanten Gruppierung mit dem Namen "Sächsische Separatisten" anzugehören, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Ihre Mitglieder verbinde eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Die deutschen Staatsangehörigen seien heute früh an verschiedenen Orten unter anderem in der Region Leipzig und in Dresden sowie im polnischen Zgorzelec auf der Grundlage von Haftbefehlen gefasst worden. An insgesamt 20 Orten gebe es derzeit Durchsuchungen.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.