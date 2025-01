Nicht alle der Geiseln kommen lebend zurück in ihre Heimat. (AFP / JACK GUEZ)

Sieben Frauen waren bereits an den vergangenen beiden Wochenenden von der Hamas freigelassen worden, im Austausch gegen verurteilte palästinensische Gefangene in israelischer Haft. Der nächste Austausch soll am Donnerstag stattfinden, gefolgt von einem weiteren am Samstag. Der bewaffnete Arm des Islamischen Dschihad veröffentlichte am Abend ein Video mit einer der Geiseln, die freigelassen werden sollen.

Für die Freilassung der israelischen Geiseln sollen insgesamt mehr als 1.900 palästinensische Häftlinge freikommen. Teil der Vereinbarung ist auch die Rückkehr von Palästinensern in ihre Häuser. Im Gazastreifen machten sich Zehntausende vom Süden auf den Weg in ihre nördlichen Heimatorte.

