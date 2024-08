Messerangriff in England

Unruhen nach Bluttat in Southport (Scott Heppell / PA Wire / dpa / Scott Heppell)

In Sunderland im Nordosten des Landes seien acht Menschen festgenommen und drei Polizisten im Krankenhaus behandelt worden, meldete die Polizei. Es habe schwere und anhaltende Gewalt gegen die Beamten gegeben. Aufnahmen des britischen Senders BBC zeigen, wie mehrere hundert Menschen im Stadtzentrum von Sunderland randalierten, die Polizei angriffen und mindestens ein Auto und ein Gebäude neben einem Polizeibüro in Brand setzten.

Bei der Messerattacke waren in der Küstenstadt Southport zwei Mädchen im Alter von sechs und sieben Jahren getötet worden. Acht weitere Kinder und zwei Erwachsene wurden verletzt. Der Angriff sorgte in Großbritannien für Entsetzen, in mehreren Städten kam es zu Unruhen. Im Internet kursierten zudem schnell Spekulationen und Falschinformationen über den Hintergrund des Verdächtigen.

03.08.2024