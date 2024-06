Krieg im Nahen Osten

In der Stadt Rafah im Gazastreifen läuft eine Bodenoffensive der israelischen Armee (Archivbild). (dpa / picture alliance / Abed Rahim Khatib)

Wie die Armee mitteilte, fuhr ein Truppentransporter mit den Soldaten an Bord in Rafah im Süden des Palästinensergebiets wahrscheinlich über einen Sprengsatz. Das gepanzerte Fahrzeug, das sich auf dem Rückweg von einem Einsatz befunden habe, sei explodiert. Die Terrororganisation Hamas erklärte, sie sei für den Tod der acht Soldaten verantwortlich. Für die israelische Seite ist es eine der höchsten Opferzahlen an einem einzigen Tag seit Beginn des Krieges.

Derweil lieferte sich die israelische Armee neue Gefechte mit der libanesischen Hisbollah-Miliz. Dabei feuerte die Hisbollah nach eigenen Angaben Raketen und Drohnen auf zwei israelische Militärstützpunkte ab. Berichte über Opfer lagen zunächst nicht vor. Seit der Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandeurs am vergangenen Dienstag hat die Miliz ihre Angriffe auf Israel nochmals verstärkt.

