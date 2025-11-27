Rostow am Don
Acht Männer in Russland wegen Explosion auf Krim-Brücke zu lebenslanger Haft verurteilt

Rund drei Jahre nach der Explosion auf einer Brücke zwischen Russland und der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim sind acht Männer zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden.

    Ein Foto zeigt die Explosion auf der Brücke in der Meerenge von Kertsch, die die Krim mit dem Festland verbindet.
    Am 8. Oktober 2022 brach auf der Brücke von Kertsch nach einer Explosion ein Feuer aus. (Getty Images / Anadolu Agency / Vera Katkova)
    Ein Militärgericht in der Stadt Rostow am Don teilte mit, die Angeklagten seien schuldig gesprochen worden, als Teil einer organisierten kriminellen Vereinigung einen Anschlag auf die Brücke von Kertsch verübt zu haben.
    Am 8. Oktober 2022 war dort eine Bombe explodiert. Teile der strategisch wichtigen Brücke wurden dabei schwer beschädigt. Diese war 2018 fertiggestellt und von Präsident Putin eröffnet worden. Vier Jahre zuvor hatte Russland die Krim annektiert.
