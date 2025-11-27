Ein Militärgericht in der Stadt Rostow am Don teilte mit, die Angeklagten seien schuldig gesprochen worden, als Teil einer organisierten kriminellen Vereinigung einen Anschlag auf die Brücke von Kertsch verübt zu haben.
Am 8. Oktober 2022 war dort eine Bombe explodiert. Teile der strategisch wichtigen Brücke wurden dabei schwer beschädigt. Diese war 2018 fertiggestellt und von Präsident Putin eröffnet worden. Vier Jahre zuvor hatte Russland die Krim annektiert.
Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.