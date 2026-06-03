Allianz "Deutsche Seehäfen"

Mit sieben anderen See- und Binnenhäfen schließt sich der Hafen von Duisburg zusammen (Archivbild). (picture alliance / Photoshot)

Dazu gehören das Hafenunternehmen Niedersachsen Ports, die Hafengesellschaften Hamburg Port Authority, Bremenports, Rostock Port, Lübeck Port Authority, Brunsbüttel Ports, Seehafen Kiel sowie der Duisburger Hafen. Die Allianz namens "Deutsche Seehäfen" versteht sich als Ansprechpartnerin für Bund und Länder bei den Herausforderungen der kommenden Jahre – von der Energiewende über die Modernisierung der Infrastruktur bis hin zu steigenden Sicherheitsanforderungen. Die Betreiber wollen mit dem Zusammenschluss erreichen, dass die Häfen als Infrastruktur von nationaler Bedeutung anerkannt werden. Sie fordern unter anderem, dass der Bund sich stärker bei der Finanzierung einbringt.

Die Häfen stehen unter Handlungsdruck: Nach eigenen Berechnungen beläuft sich der Modernisierungsbedarf auf etwa 15 Milliarden Euro.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.