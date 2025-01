Ein Marburg-Virus unter dem Transmissionselektronenmikroskop (IMAGO / Depositphotos / ximagepointfrx)

Das Risiko einer weiteren Verbreitung in dem ostafrikanischen Land und in der Region sei hoch, erklärte die WHO. Der Ursprung des Ausbruchs sei noch nicht identifiziert. In früheren Fällen wurde das Virus oft durch Flughunde übertragen. Erst vor rund einem Monat hatte das Nachbarland Ruanda einen Ausbruch für beendet erklärt.

Das Marburg-Virus stammt aus derselben Erregerfamilie wie das Ebola-Virus. Es verbreitet sich unter Menschen vor allem durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten. Die Sterblichkeit liegt nach Angaben der WHO bei bis zu 89 Prozent. Zugelassene Impfstoffe oder antivirale Medikamente gibt es bislang nicht.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.