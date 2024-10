Der Hafen von Odessa in der Ukraine (Archivbild). (picture alliance / Ritzau Scanpix / Bo Amstrup)

Bei dem Beschuss sei ein Containerschiff unter der Flagge Panamas beschädigt worden, hieß es weiter. Zudem teilte das Militär mit, es habe ein Drohnenlager in der südrussischen Region Krasnodar zerstört. In dem Gebäude seien etwa 400 Drohnen des iranischen Typs Shahed gelagert worden.

In London kam der ukrainische Präsident Selenskyj in seinem Bemühen um Unterstützung für sein Land mit dem britischen Premier Starmer und NATO-Chef Rutte zusammen. Morgen will Bundeskanzler Scholz Selenskyj in Berlin empfangen. Die Länder Südosteuropas hatten gestern ihre Unterstützung bekräftigt.13 Staats- und Regierungschefs unterzeichneten in Kroatien eine Erklärung, in der sie die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine fordern.

