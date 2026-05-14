Dies teilte der Militärverwalter der Stadt mit. Präsident Selenskyj schrieb auf Telegram, dass ein Wohnblock praktisch zerstört worden sei. Noch würden etwa 20 Personen vermisst, die womöglich in dem Gebäude gewesen seien. Unter den Toten ist nach Behördenangaben auch eine Minderjährige, zudem wurden rund 40 Menschen verletzt.
Landesweit habe das russische Militär 180 Objekte beschädigt, teilte Selenskyj weiter mit. Neben Kiew seien Charkiw und das Gebiet rund um Odessa getroffen worden.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.