Angriffskrieg

Rettungskräfte im Einsatz nach Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew (AFP / HANDOUT)

Der ukrainische Präsident Selenskyj erklärte im Onlinedienst X, Russland habe sein Land in der Nacht zu Samstag mit mehr als 120 Drohnen und zwölf Raketen angegriffen. Dabei sei zivile Infrastruktur getroffen worden. In der Hauptstadt Kiew seien Wohngebäude, Büros und ein Seminargebäude beschädigt worden, so der Präsident weiter. Auch in anderen Landesteilen habe es Angriffe gegeben.

Das ukrainische Militär habe die meisten Geschosse abgefangen, nicht aber die ballistischen, betonte Selenskyj. In diesem Zusammenhang appellierte er an die USA, die zugesagte Lizenz zur Herstellung von Patriot-Luftabwehrsystemen rasch zu erteilen.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.