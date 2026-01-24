Indonesien
Acht Tote und viele Vermisste bei Erdrutsch

Bei einem Erdrutsch in der indonesischen Provinz ⁠West-Java sind ‌mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

    Es wird aber eine weitaus höhere Zahl an Todesopfern befürchtet, weil ein ganzes Dorf weitgehend von den Erdmassen begraben wurde. 82 Personen werden vermisst, wie die indonesische Katastrophenschutzbehörde mitteilte. 42 Menschen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die ⁠Such- und Rettungsmaßnahmen am Unglücksort wurden verstärkt. Der Erdrutsch ereignete sich nach heftigen Regenfällen ​in ​der Region ​West-Bandung.
    In Indonesien waren erst im Dezember bei Überschwemmungen auf der Insel Sumatra mindestens 1.200 Menschen ums Leben gekommen.
