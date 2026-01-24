Es wird aber eine weitaus höhere Zahl an Todesopfern befürchtet, weil ein ganzes Dorf weitgehend von den Erdmassen begraben wurde. 82 Personen werden vermisst, wie die indonesische Katastrophenschutzbehörde mitteilte. 42 Menschen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Such- und Rettungsmaßnahmen am Unglücksort wurden verstärkt. Der Erdrutsch ereignete sich nach heftigen Regenfällen in der Region West-Bandung.
In Indonesien waren erst im Dezember bei Überschwemmungen auf der Insel Sumatra mindestens 1.200 Menschen ums Leben gekommen.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.