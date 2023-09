Nach der Flutkatastrophe in der lybischen Stadt Darna wurden acht Menschen festgenommen (Archivbild). (Jamal Alkomaty/AP/dpa)

Nach offiziellen Angaben handelt es sich um den nach der Katastrophe abgesetzten Bürgermeister der Stadt Darna sowie frühere und aktuelle Mitarbeiter der Staudammbehörde und der Wasserwirtschaft. Ihnen werden Fahrlässigkeit und andere Vergehen vorgeworfen.

Die in den 1970er Jahren in der Nähe von Darna errichteten Staudämme waren vor zwei Wochen nach heftigen Regenfällen geborsten, worauf sich die Wassermassen in die Stadt ergossen und etwa ein Viertel des Gebiets unter Wasser setzten. Die Weltgesundheitsorganisation registrierte bislang mehr als 4.000 Tote, der Libysche Rote Halbmond sprach von 11.300 Toten. Nach Angaben des UNO-Büros zur Koordinierung humanitärer Hilfe werden noch tausende Menschen vermisst.

