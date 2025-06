UNO-Bericht

Junge Frauen werden von den Taliban in ihrer Bildung stark behindert. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Rahmat Gul)

Das geht aus einem Bericht der Vereinten Nationen hervor. Darin heißt es zugleich, sollten die Machthaber in Kabul Mädchen und Frauen weiter von höherer Bildung ausschließen, würde die Zahl qualifizierter Kräfte auf dem afghanischen Arbeitsmarkt erheblich sinken. Unter den radikal-islamischen Taliban, die seit August 2021 wieder an der Macht in Afghanistan sind, ist Mädchen der Zugang zu Bildung ab der siebten Klasse untersagt. Vor einigen Monaten war jungen Frauen auch die Ausbildung im medizinischen Bereich verboten worden.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.