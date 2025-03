Fußball Champions League

Kampf um die Lufthoheit zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen. (picture alliance / dpa / Tom Weller)

Bereits in der 9. Minute brachte Harry Kane mit einem Kopfball-Tor die Bayern in Führung. In der zweiten Halbzeit musste die Werkself zunächst das 2:0 durch Jamal Musiala (54.) wegstecken und schließlich auch eine Gelb-Rote Karte für Nordi Mukiele. Ein Foul gegen Kane führte in der 75. Minute zu einem Elfmeter, den der Gefoulte zum 3:0 gewohnt sicher verwandelte. Das Rückspiel des Achtelfinales findet kommenden Dienstag statt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.