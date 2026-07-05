Fußball-WM

Anstoß ist um 22 Uhr deutscher Zeit. In der Nacht folgt dann eine weitere Begegnung: Mexiko spielt ab 2 Uhr gegen England. Die Engländer zählen zum erweiterten Kreis der Titelanwärter, Mexiko musste in der Gruppenphase um das Weiterkommen kämpfen, zeigte dabei aber immer wieder offensive Durchschlagskraft.
Für alle vier Teams geht es nun um den Einzug ins Viertelfinale. Bisher stehen die Teams aus Frankreich und Marokko als Viertelfinalisten fest.
Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.