Automobil-Lobby
ADAC beklagt zu langsam sinkende Kraftstoffpreise

Der ADAC beobachtet nach eigenen Angaben ein langsames Absinken der Kraftstoffpreise.

    Das Bild zeigt mehrere Zapfsäulen an einer Tankstelle. Im Vordergrund sind vier Zapfpistolen zu sehen, daneben weitere unscharf im Hintergrund.
    Der ADAC beklagt zu langsam sinkende Kraftstoffpreise an den Tankstellen. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)
    Binnen einer Woche sei Superbenzin knapp drei Cent günstiger geworden; Diesel sogar viereinhalb Cent. Der Interessensverband beklagt jedoch, dass der Preisrückgang zu langsam erfolge: Der Ölpreis habe zuletzt deutlich nachgegeben. Die günstigeren Einkaufsbedingungen kämen bei den Tankstellenkunden jedoch nur verzögert an. Steigende Ölpreise hingegen würden meist unverzüglich in den Kraftstoffpreisen gespiegelt, kritisierte ein Sprecher des ADAC.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.