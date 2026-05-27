Automobil-Lobby

Der ADAC beklagt zu langsam sinkende Kraftstoffpreise an den Tankstellen. (Imago / HMB-Media / Marco Bader)

Binnen einer Woche sei Superbenzin knapp drei Cent günstiger geworden; Diesel sogar viereinhalb Cent. Der Interessensverband beklagt jedoch, dass der Preisrückgang zu langsam erfolge: Der Ölpreis habe zuletzt deutlich nachgegeben. Die günstigeren Einkaufsbedingungen kämen bei den Tankstellenkunden jedoch nur verzögert an. Steigende Ölpreise hingegen würden meist unverzüglich in den Kraftstoffpreisen gespiegelt, kritisierte ein Sprecher des ADAC.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.