Ferienende

Am besten liefen Eltern den Schulweg mehrfach mit ihren Kindern unter realen Bedingungen ab, sagte der Mobilitätsexperte des ADAC Nordrhein, Suthold. Besonders Gefahrenstellen sollten sie ausführlich besprechen. Von der Autofahrt bis vor das Schultor rät der ADAC ab. Durch Elterntaxis entstünden häufig chaotische und gefährliche Situationen vor den Schulen.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen hat heute das neue Schuljahr begonnen. In Thüringen war der Termin bereits der vergangene Donnerstag. Damit sind jetzt noch elf Bundesländer in den großen Ferien.

