Vor ganztägiger Sperrung

Betroffen war nach Angaben des ADAC der Verkehr in Richtung Süden. Zu Wartezeiten kam es etwa hinter der Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke in Östereich. Der Verein betonte, die Staugefahr der wichtigsten Verkehrsverbindung zwischen Deutschland und Italien sei extrem hoch.
Die Autobahn wird morgen zwischen 11 und 19 Uhr gesperrt, für Lastwagen gilt die Sperrung bereits ab 9 Uhr. Grund ist eine Demonstration im österreichischen Bundesland Tirol gegen das hohe Verkehrsaufkommen am Brenner. Eine lokale Ausweichmöglichkeit gibt es nach Angaben der örtlichen Behörden nicht.
Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.