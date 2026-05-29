Vor ganztägiger Sperrung

Das gestiegene Verkehrsaufkommen auf der Brennerroute sorgt regelmäßig für lange Staus (Archivbild). (IMAGO / Manngold / IMAGO)

Betroffen war nach Angaben des ADAC der Verkehr in Richtung Süden. Zu Wartezeiten kam es etwa hinter der Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke in Östereich. Der Verein betonte, die Staugefahr der wichtigsten Verkehrsverbindung zwischen Deutschland und Italien sei extrem hoch.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.