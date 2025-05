Die Münchner Zentrale des ADAC (dpa / Peter Kneffel)

Er steht dem Automobil-Club seit 2021 vor. Der ADAC hat erneut die Zahl seiner Mitglieder gesteigert. Vergangenes Jahr waren es 22,2 Millionen - rund 400.000 mehr als im Jahr zuvor. Reinicke sagte, er rechne mit weiter steigenden Zahlen. 2030 könnte der ADAC nach seiner Einschätzung 24 Millionen Mitglieder haben.

Die Hauptversammlung findet regelmäßig in einem der 18 Regionalclubs des ADAC statt, dieses Jahr in Berlin. Der Hauptsitz ist in München.

