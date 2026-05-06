Gesundheitspolitik 

Der ADAC warnt vor Sparpaket für Krankenkassen. (picture alliance / dpa / Volkmar Heinz)

Sollte der Gesetzentwurf der Bundesregierung unverändert umgesetzt werden, drohten mittelfristig Einschränkungen von Leistungen oder sogar die Schließung einzelner Luftrettungsstationen, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Bruder. Besonders betroffen wären strukturschwache Regionen. Dort habe die Luftrettung häufig eine entscheidende Rolle bei lebensbedrohlichen Notfällen, weil es auf dem Land weniger Rettungswachen und Krankenhäuser gebe. Hintergrund ist laut ADAC eine im Gesetzentwurf vorgesehene Begrenzung von Vergütungssteigerungen. Bereits jetzt sei die Luftrettung teilweise auf Spenden angewiesen, führte Bruder aus. Bei Umsetzung des Gesetzes wäre die Luftrettung dauerhaft strukturell unterfinanziert.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.