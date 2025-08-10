Sportsandale

Mexiko wirft Adidas kulturelle Aneignung vor. (dpa-news Presidencia de México)

Er räumte ein, dass die umstrittene Sneaker-Sandale nicht dem Respekt und dem kollaborativen Ansatz gerecht werde, den die Gemeinschaft im Dorf Hidalgo Yalalag verdiene, aus der das ursprüngliche Design mutmaßlich stammt. Dem Weltkonzern mit Sitz im bayerischen Herzogenaurach wird vorgeworfen, sich für das Modell einer traditionellen Gestaltung indigener Mexikaner bedient zu haben. Adidas habe den Schuh namens "Oaxaca slip on" ohne Genehmigung produziert und in den Verkauf gebracht.

Der Fall reiht sich ein in eine Liste von Modeunternehmen, die in den vergangenen Jahren von indigenen Gemeinden Mexikos der kulturellen Aneignung bezichtigt wurden, darunter Zara, Louis Vuitton und Levi Strauss.

