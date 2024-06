Adidas sieht sich in China mit anonymen Korruptionsvorwürfen konfrontiert. (imago / snowfieldphotography / D. Kerlekin)

Der "Financial Times" zufolge werden sie in einem anonymen Brief beschuldigt, "Millionen Euro" von Lieferanten und Werbeagenturen angenommen zu haben. Das Dokument soll auch kurzzeitig auf einer chinesischen Social-Media-Plattform zu sehen gewesen sein. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die Existenz des Schreibens. Man gehe der Angelegenheit intensiv nach. Er betonte, Adidas nehme Compliance-Vorwürfe sehr ernst und bekenne sich in allen Märkten zur Einhaltung von Gesetzen und ethischen Standards.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.