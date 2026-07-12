Nahe Luxor

Ägyptische Nationalflagge (Archivbild) (IMAGO / Zoonar.com / Valerio Rosati)

Sie wurde von Experten der niederländischen Universität Leiden in der Nekropole von Scheich Abd el-Kurna am Westufer Luxors entdeckt, wie die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf das ägyptische Tourismus- und Antikenministerium mitteilte. Man gehe anhand des künstlerischen Stils der Inschriften davon aus, dass das Grab aus der Ramessidenzeit stammt.

Das Grab liegt östlich einer bereits bekannten Bestattungsstätte. Es besteht den Angaben zufolge aus einem offenen Hof, der zu einer in den Fels gehauenen Kapelle führt, unter der sich unterirdisch angelegte Grabkammern befinden.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.