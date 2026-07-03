Fußball-WM

Ägyptens Emam Ashour erzielt das Tor zum 0:1. (Julio Cortez / AP / dpa)

Emam Ashour hatte in Minute 13 mit seinem zweiten Turniertreffer für die ägyptische Führung gesorgt. Australien kam durch ein Eigentor von Mohamed Hany (55. Minute) zum Ausgleich, es war bereits sein zweites Eigentor bei diesem Turnier.

Für das Elfmeterschießen wechselte Australiens Trainer Tony Popovic kurz vor Ende der Verlängerung den erfahrenen Torhüter Mathew Ryan für den bis dahin starken Patrick Beach ein - das zahlte sich nicht aus.

In den letzten beiden Begegnungen des Sechzehntelfinales spielen in der Nacht Argentinien gegen Kap Verde und Kolumbien gegen Ghana.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.