Kampf gegen unerwünschte Migration

Ägyptens Präsident al-Sissi und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Egyptian President Office/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa )

Die EU stellt in diesem Zusammenhang bis Ende 2027 Finanzhilfen in Höhe von rund 7,4 Milliarden Euro in Aussicht. EU-Angaben zufolge sind davon 5 Milliarden Euro für Darlehen und 1,8 Milliarden Euro für Investitionen in Bereiche wie Ernährungssicherheit und Digitalisierung vorgesehen. 600 Millionen Euro sollen demnach als Zuschüsse fließen, 200 Millionen davon für das Migrationsmanagement.

Hintergrund der geplanten Finanzhilfen ist, dass Ägypten derzeit in einer schweren Wirtschaftskrise steckt. Vorbilder für ein Migrationsabkommen sind die Vereinbarungen mit der Türkei und zuletzt mit Tunesien und Mauretanien.

Zu einem Spitzentreffen mit Ägyptens Präsident al-Sisi in Kairo kamen neben EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen unter anderem auch die italienische Ministerpräsidentin Meloni und ihr belgischer Amtskollege De Croo.

