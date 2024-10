Weltgesundheitsorganisation

Anopheles-Mücken können Malaria beim Menschen verursachen. (picture alliance / NurPhoto / Soumyabrata Roy)

Man habe dem Land ein entsprechendes Zertifikat ausgestellt, teilte WHO-Generaldirektor Tedros in Genf mit. Es sei ein wahrhaft historischer Erfolg. Malaria sei so alt wie die ägyptische Zivilisation selbst. Die Krankheit habe schon die Pharaonen geplagt, erklärte Tedros. Weltweit sind inzwischen 44 Länder und ein Territorium als Malaria-frei zertifiziert worden. Die Beglaubigung wird erteilt, wenn ein Land nachgewiesen hat, dass die Kette der Malaria-Übertragung durch Stechmücken mindestens in drei aufeinander folgenden Jahren unterbrochen wurde.

Nach Angaben der WHO sterben jedes Jahr mehr als 600.000 Menschen an Malaria, 95 Prozent davon in Afrika. Die Krankheit wird von Parasiten verursacht, die von der Anopheles-Mücke übertragen werden.

