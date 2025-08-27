Ägypten verstärkt die Truppen entlang der Grenze zum Gazastreifen. (picture alliance / AP / Fatima Shbair)

Die Regierung in Kairo befürchte, dass die von Israel geplante Einnahme von Gaza-Stadt zu einer Massenflucht von Palästinensern auch nach Ägypten sowie zu Chaos im Grenzgebiet führen könnte. Dies könnte zu einer weiteren humanitären und sicherheitspolitischen Krise in der Region führen, so die Sorge. In Gaza-Stadt halten sich derzeit laut Schätzungen bis zu eine halbe Million Menschen auf.

Das Nachrichtenportal Al-Arabi Al Jadeed berichtet unter Berufung auf ranghohe ägyptische Quellen, die Verstärkung der Truppen entlang der Grenze sei auch ein Signal an Israel, dass Ägypten jeden Versuch ablehne, Palästinenser gewaltsam in andere Länder zu vertreiben.

Im Gespräch mit dem US-Sender CNN hatte Ägyptens Außenminister Badr Abdelatty eine mögliche Massenvertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen scharf kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.