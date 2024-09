Libanon und Israel

Ägyptens Außenminister Badr Abdelatty in New York. (AFP / BRYAN R. SMITH)

Er sagte vor Beginn der UNO-Generaldebatte in New York, es herrsche große Besorgnis über die Möglichkeit einer Eskalation in der Region. Zuvor hatte Vize-Hisbollah-Chef Kassem eine neue Phase des Kampfes gegen Israel ausgerufen. Man sei in eine "Schlacht der Abrechnung" eingetreten und bereit für alle militärischen Szenarien. Israel kündigte seinerseits weitere Schläge gegen die mit dem Iran verbündete Hisbollah an. Generalstabschef Halevi sagte, Israel verfüge über weitere Fähigkeiten, die es bislang nicht eingesetzt habe. US-Präsident Biden erklärte in Washington, seine Regierung tue alles, um den Ausbruch eines noch größeren Krieges zu verhindern.

Im Gazastreifen griff die israelische Armee erneut eine ehemalige Schule an. Das Militär erklärte, dort habe sich eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas befunden. Nach palästinensischen Angaben wurde das Gebäude von Flüchtlingen genutzt. Mindestens sieben Menschen seien getötet worden, hieß es.

Im Iran wurden nach Angaben der Revolutionsgarden zwölf Menschen festgenommen. Ihnen werden Zusammenarbeit mit Israel sowie geplante Aktionen gegen die Sicherheit des Iran vorgeworfen.

