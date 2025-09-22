Alaa Abdel Fattah (Archivbild) (AP / Nariman El-Mofty)

Präsident al-Sisi habe die Haftstrafe für den 43-Jährigen sowie für fünf weitere Inhaftierte aufgehoben, teilte das Präsidenenamt in Kairo mit.

Abdel Fattah wurde 2013 bei Protesten gegen ein verschärftes Demonstrationsgesetz festgenommen und sitzt seitdem fast durchgehend im Gefängnis. Er zählte zu den führenden Akteuren des Arabischen Frühlings in Ägypten, der Revolution von 2011, die zum Sturz des langjährigen Machthabers Mubarak führte.

Abdel Fattah, der auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, befand sich seit Anfang des Monats im Hungerstreik. Der ägyptische Menschenrechtsrat hatte für ihn und weitere Gefangene ein Begnadigungsgesuch gestellt.

