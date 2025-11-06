Khaled El-Enany wird Direktor der Unesco. (picture alliance/Xinhua News Agency/Zhang Baihui)

Die Generalkonferenz der Kultur- und Bildungsbehörde der Vereinten Nationen wählte den 53-Jährigen im usbekischen Samarkand mit 172 von 174 abgegebenen Stimmen. Damit wurde eine Entscheidung des Exekutivrats der Unesco bestätigt.

El-Enany ist Professor für Ägyptologie und leitete das Ägyptische Museum in Kairo, bevor er von 2016 bis 2022 Minister für Tourismus und Altertümer war. Zahlreiche Organisationen für Kultur- und Naturschutz werfen ihm vor, in dieser Zeit für Entscheidungen zum Schaden mehrerer Welterbestätten verantwortlich gewesen zu sein.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.