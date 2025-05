Migration über das Mittelmeer: Um nach Europa zu gelangen, riskieren viele Flüchtlinge ihr Leben Archivbild) (picture alliance / dpa / Daniel Kubirski)

Der Angeklagte bekannte sich schuldig. Der Richter sagte, die Hauptmotivation sei es gewesen, mit dem Menschenschmuggel Geld zu verdienen. Der Mann brachte in sieben Überfahren knapp 3.800 Menschen von Nordafrika aus in italienische Gewässer. Dabei erzielte er Einnahmen von umgerechnet 14 Millionen Euro. Ein Polizist sagte, die Boote seien praktisch Todesfallen gewesen. Bei einer Überfahrt im Oktober 2022 wurden laut Polizei mehr als 640 Menschen von den italienischen Behörden gerettet, als sie versuchten, das Mittelmeer in einem Holzboot zu überqueren. Zwei Menschen kamen ums Leben.

