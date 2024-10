Nahostkrieg

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Johanna Geron)

Präsident al-Sisi regte eine zweitägige Feuerpause an, um vier Geiseln der Hamas gegen einige Inhaftierte in israelischen Gefängnissen auszutauschen. Anschließend sollten dann binnen zehn Tagen weitere Verhandlungen stattfinden. Ziel sei eine vollständige Waffenruhe und die Zufuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen.

Ägypten wirkt neben Katar und den USA bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas als Vermittler.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.