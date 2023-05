Versteigerung

Der "Sassoon Codex", die bisher älteste bekannte Bibel der Welt, ist für umgerechnet 35 Millionen Euro versteigert worden. (AFP / ED JONES)

Nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's ist es gut erhalten - es fehlen nur wenige Seiten. Die Handschrift ist auf Pergament und weitgehend in Hebräisch verfasst, enthält aber auch altgriechische und aramäische Passagen. Sie stammt aus Privatbesitz. Bei der Bibel handelt sich um die um das Jahr 900 im Raum Israel/Syrien entstandene Handschrift „Codex Sassoon“. Benannt wurde der Codex nach seinem bekanntesten Eigentümer, dem 1942 verstorbenen Sammler David Solomon Sassoon. Ersteigert wurde die Bibel vom früheren US-Diplomaten Alfred Moses im Auftrag einer US-Nichtregierungsorganisation, die das Werk dem „ANU Museum of the Jewish People“ schenken will.

