Anschlag von Magdeburg

Nach Todesfahrt auf Weihnachtsmarkt in Magdeburg (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa)

Der Ältestenrat des Landtags in Sachsen-Anhalt kommt am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen. Das Gremium soll sich zunächst ein Bild über die Lage verschaffen, um dann über die weitere parlamentarische Befassung etwa zu Ursachen und Folgen zu befinden. An der Sitzung nehmen neben den Landes-Ministerinnen für Inneres, Justiz und Soziales auch die innenpolitischen Sprecher aller sechs Landtagsfraktionen teil.

Die AfD hat für den frühen Abend auf dem Domplatz in Magdeburg eine Kundgebung gegen die Einwanderungspolitik angekündigt, an der auch die Bundesvorsitzende Weidel teilnehme. Parallel ruft eine Initiative unter dem Motto "Gib Hass keine Chance" dazu auf, eine Menschenkette um den Alten Markt zu bilden.

