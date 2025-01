Rekordalter

Am 23.05.24 durfte Tomiko Itooka ihren 116. Geburtstag feiern. (Picture Alliance)

Itooka wurde 116 Jahre alt. Nach Angaben des japanischen Fernsehsenders NHK soll sie bis zuletzt bei guter Gesundheit in einem Altersheim in der Präfektur Hyogo gelebt haben. Dort sei sie am 29. Dezember 2024 an Altersschwäche gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde.

Itoko hatte den Titel "Ältester Mensch der Welt" nur rund vier Monate lang inne. Bis zu ihrem Tod Ende August war die Spanierin María Branyas Morera mit 117 Jahren die Rekordhalterin.

