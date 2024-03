Archäologie

Ältester Nachweis für Frühmenschen in Europa entdeckt

Frühmenschen hat es einer Untersuchung zufolge bereits vor rund 1,4 Millionen Jahren in Europa gegeben - und damit deutlich früher als bisher angenommen. Ein Forschungsteam berichtet in der Fachzeitschrift "Nature", eine Schicht mit Steinwerkzeugen in einer Ausgrabungsstätte bei Korolewo in der Ukraine lasse diesen Schluss zu.