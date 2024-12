Geschichte

Pearl-Harbor-Überlebender Warren Upton (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mass Communication Specialist 2nd Class Allen Michael Amani)

Er ist am ersten Weihnachtstag im Kreis seiner Familie gestorben, teilte die Organisation Pacific Historic Parks mit . Der frühere Funker Warren Upton wurde 105 Jahre alt. Er hatte auf dem Kriegsschiff USS Utah gedient, als es von zwei Torpedos getroffen worden war. Als das Schiff zu kentern begann, konnte er sich mit anderen Kameraden auf die Insel Ford lsland retten. 58 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben.

Laut der US-Militärzeitung "Stars an Stripes" gibt es nur noch 15 weitere bekannte Überlebende des Angriffs, bei dem 2.335 US-Militärangehörige und 68 Zivilisten getötet wurden. Am 7. Dezember 1941 hatten die japanischen Marineluftstreitkräfte die im Flottenstützpunkt Pearl Harbor südlich von Honolulu (Hawaii) ankernde US-Pazifikflotte überfallen. Am Tag darauf erklärten die bis dahin neutralen USA dem Kaiserreich Japan den Krieg.

