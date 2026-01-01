So steigt der Preis des Deutschlandtickets auf 63 Euro. Zuletzt zahlten Nutzer für das bundesweit im Nah- und Regionalverkehr gültige Ticket 58 Euro pro Monat. Mehr als 14 Millionen Menschen nutzen das Ticket.
Außerdem steigt die Pendlerpauschale für kurze Strecken. Künftig können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unabhängig von der Länge des Weges 38 Cent pro Kilometer absetzen.
Ab heute gilt zudem eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants oder Cafés. Statt bisher 19 Prozent fallen nur noch sieben an. Das soll Gastronomen unterstützen und gestiegene Kosten für Personal und Zutaten etwas auffangen.
Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.