Deutschlandticket auf dem Smartphone (picture alliance / dts-Agentur )

Die sogenannte Pendlerpauschale steigt. Künftig können für jeden Kilometer der einfachen Wegstrecke zur Arbeit 38 Cent abgesetzt werden. Bislang waren es 30 Cent und erst ab dem 21. Kilometer 38 Cent. Der Preis für das Deutschlandticket steigt von 58 auf 63 Euro.

Ab heute gilt eine reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants oder Cafés. Statt bisher 19 Prozent fallen nur noch sieben an. Das soll Gastronomen unterstützen und gestiegene Kosten für Personal und Zutaten etwas auffangen.

Der gesetzliche Mindestlohn steigt von 12 Euro 82 auf 13 Euro 90 pro Stunde.

Rentner dürfen monatlich bis zu 2.000 Euro steuerfrei hinzuverdienen.

Das bisherige Bürgergeld wird durch die Grundsicherung ersetzt. Die Regelungen sind strenger, wer etwa Termine versäumt, muss mit Kürzungen rechnen.

