Im Inneren der Airbnb-Wohnungen gibt es in Zukunft keine Kameras mehr. (IMAGO | NurPhoto)

Die neue Regelung werde weltweit ab dem 30. April gelten, hieß es in einer Erklärung. Das US-Unternehmen verwies auf den Schutz der Privatsphäre. Derzeit erlaubt Airbnb noch Kameras etwa in Fluren und gemeinschaftlich genutzten Wohnzimmern, solange sie sichtbar und in der Beschreibung aufgeführt sind. Außenkameras sollen dagegen weiter erlaubt bleiben, etwa um sicherzustellen, dass keine Unbefugten in die Wohnungen gelangen. Auch hier sollen die Bestimmungen aber verschärft werden. - Auf der Internetseite des kalifornischen Unternehmens stehen nach eigenen Angaben mehr als fünf Millionen Inserate für mehr als 100.000 Städten weltweit.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.