Neues Gremium

Das von der schwarz-roten Koalition vereinbarte, 15-köpfige Gremium könne damit in Kürze seine Arbeit aufnehmen, teilte Bundesfinanzminister Klingbeil in Berlin mit. Ziel sei eine - Zitat - "kluge Modernisierung" der Schuldenbremse. Diese müsse neben einer Begrenzung der Kreditlasten auch dauerhafte Handlungsspielräume für Investitionen ermöglichen. Die Kommission soll den Plänen zufolge unabhängig arbeiten und noch in diesem Jahr Ergebnisse vorlegen. Das Gremium hat einen dreiköpfigen Vorsitz aus Politikern. Dieser besteht aus dem früheren niedersächsischen SPD-Ministerpräsidenten Weil, dem ehemaligen CDU-Haushälter Rehberg und dem einstigen parlamentarischen Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, Müller, von der CSU.

Klingbeil erklärte, die Kommission bündele "ökonomische und verfassungsrechtliche Expertise" und bringe "hervorragende, unabhängige Köpfe" zusammen.

