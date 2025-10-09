Ab heute gibt es Änderungen mit direktem Einfluss auf alltägliche Geldgeschäfte. (dpa /picture alliance / Daniel Kalker)

Es geht um flächendeckende Echtzeitüberweisungen und um mehr Schutz vor betrügerischen oder fehlerhaften Geldtransfers. Technisch sind Überweisungen binnen Sekunden in Europa seit fast acht Jahren möglich. Ab heute müssen Banken im Euroraum ihrer Kundschaft diese verpflichtend ermöglichen. Zudem müssen sie ab heute vor der Freigabe von Zahlungsaufträgen prüfen, ob der Name des Empfängers und die eingegebene internationale Bankkontonummer IBAN mit den Daten des Zielkontos übereinstimmen. Die Kunden werden binnen Sekunden über das Ergebnis informiert und können dann entscheiden, ob sie das Geld transferieren wollen oder nicht.

Früher war es in der Bankenbranche üblich, Überweisungen zu sammeln und dann stapelweise abzuarbeiten. Auch Aufträge, die Kunden online einstellten, wurden in der Regel erst mit Zeitverzug ausgeführt.

