Israelische Angriffe auf die südlichen Vororte von Beirut am 5.4.2026 (AFP / IBRAHIM AMRO)

Die Attacke habe ein dicht besiedeltes Wohngebiet getroffen, das nur wenige Meter von einem Krankenhaus entfernt liege, hieß es. Die Folgen solcher Angriffe ohne Vorwarnung seien gravierend – sowohl im Hinblick auf menschliche Verluste als auch auf die Fähigkeit der Krankenhäuser, angemessen zu reagieren. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei dem gestrigen Angriff vier Menschen getötet und 39 verletzt.

Der Krieg zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon brach vor fünf Wochen erneut aus.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.