"Interview der Woche"

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer fordert im Deutschlandfunk, die geplante Cannabis-Legalisierung zu stoppen. (picture alliance/dpa)

Als Beispiel führte Reinhardt die Situation in Kanada an, wo die Abgabe von Cannabis bereits in gewissem Rahmen legalisiert ist. Dennoch würden hier noch immer 40 Prozent der Drogen illegal gehandelt. Damit sei bei einem großen Anteil von gehandeltem Canabis gar nicht klar, was genau erworben werde - auch deshalb weil dort Canabis mit THC-Konzentrationen angeboten werden, die es im legalen Markt nicht gebe. Die gesetzlichen Wirkstoffbeschränkungen sind auch in Plänen des Gesundheitsministers enthalten. Deshalb sei die Vorstellung mit der Legalisierung den illegalen Handel auszutrocknen falsch.

Die Bundesregierung will Cannabis noch in diesem Jahr teilweise legalisieren. Der Ärztekammer-Chef zeigte sich auch skeptisch, ob sich insbesondere der Konsum bei jungen Menschen nach einem zu erwartenden Anstieg durch eine Freigabe wieder zurückentwickeln werde. Gerade für diese Altersgruppe sei Cannabis nachgewiesen ein ernsthaftes Problem und schädlich. Der entsprechende Gesetzentwurf der Bundesregierung gehöre deshalb - so Reinhardt wörtlich - in die Tonne.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.